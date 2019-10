Amber Heard contesta Instagram postando un nudo... di Jason Momoa

Utilizzando una foto a torso nudo di Jason Momoa, suo collega sul set di Aquaman, l'attrice Amber Heard ha voluto sottolineare la disparità di trattamento per quanto riguarda le linee guida di Instagram sulla nudità maschile e femminile. Nello scatto postato dall'attrice, Momoa indossa la giacca di uno smoking aperta sul petto nudo.

L'immagine, in bianco e nero, resta tranquillamente al suo posto sul social, mentre circa un mese fa una foto di Amber Heard in cui si vedeva un suo capezzolo era stata censurata e rimossa. Considerando la natura di quello scatto, un nudo artistico tutt'altro che pornografico, l'attrice è delusa e contrariata dalla "doppia morale" di Instagram.

Nella didascalia della foto che ritrae Jason Momoa si legge infatti: "In onore delle rigorose ed eque linee guida della community di Instagram contro la rappresentazione del capezzolo femminile... e da quando il mio ha goduto per breve tempo del privilegio che è sempre concesso ai miei colleghi maschi... ho deciso di rendere omaggio sostituendolo con una immagine che soddisfa le rigide linee guida di IG sulla nudità e le attentissime politiche di genere. Guarda le mie storie per votare la tua preferita e... grazie Instagram, questo è il 2019!"

Negli ultimi giorni Jason Momoa ha parlato del sequel del film che ha girato con Amber Heard, dichiarando tracciata la strada di Aquaman 2. Nel film, in uscita nel 2022, è confermato il ritorno di Black Manta.