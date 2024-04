Amber Heard compie 38 anni: che fine ha fatto dopo lo scontro con Johnny Depp?

Ci sono nomi di cui sentiamo parlare fino alla nausea in un determinato periodo, salvo poi quasi dimenticarci della loro esistenza nel giro di breve tempo: Amber Heard ha senz'altro tutte le carte in regola per far parte di questo club, almeno stando agli eventi degli ultimi mesi. Che fine ha fatto, insomma, la star di Aquaman?

Heard, che oggi compie 38 anni, è in effetti sparita dalle scene dopo la conclusione della ben nota disputa legale che l'ha vista opporsi in aula all'ex-marito Johnny Depp: l'attrice è ovviamente apparsa sul grande schermo poco tempo dopo la fine del processo con Aquaman e il Regno Perduto (nel quale, tra l'altro, Heard ha goduto di un minutaggio davvero esiguo), ma da allora di lei sembrerebbero essersi perse le tracce.

Al momento non ci arrivano notizie riguardanti eventuali nuovi progetti dell'attrice e modella, che per il momento parrebbe quindi volersi tenere lontana da Hollywood e dintorni: gli ultimi aggiornamenti sulla sua vita privata portano a Madrid, dove la nostra si era trasferita per mettere un po' di chilometri tra lei e l'epicentro della bufera, ma Heard stessa non aggiorna i suoi profili social dai tempi dell'uscita in sala di Aquaman 2. Vedremo, dunque, se tra qualche tempo qualcosa da quelle parti. comincerà a muoversi.

