Amber Heard commenta le feci nel letto di Johnny Depp: 'Mi disgusta'

Dopo l'ammissione delle percosse a Johnny Depp (ma per una buona causa), l'attrice Amber Heard nella sua testimonianza ha parlato anche dell'ormai famosa foto delle feci nel letto.

Per chi non lo sapesse, infatti, la star di Pirati dei Caraibi ha accusato la sua ex moglie di aver defecato nel talamo nuziale, con la Heard che si è difesa attribuendo la colpa al loro cane. Chiamata alla sbarra, l'attrice ha ovviamente negato le accuse insistendo sul fatto che la sola idea che Depp possa accusarla di una cosa simile la disgusta.

Nella nota scritta Depp aveva spiegato che "la sig.ra Heard, o forse una delle sue amiche", era stata la responsabile delle feci lasciate nel letto matrimoniale, motivo per cui lui aveva deciso di divorziare. Nelle scorse ore la Heard ha dichiarato: "È assolutamente disgustoso. Non riesco a capire quale adulto farebbe una cosa del genere." Ha insistito sul fatto che le feci provenivano da uno degli Yorkshire Terrier, animali domestici della coppia, aggiungendo che il cane (o per meglio dire indiziato), che risponde al nome di Boo, aveva sofferto di problemi digestivi da quando aveva presumibilmente ingerito la marijuana di Depp quando era ancora un cucciolo.

In una testimonianza scritta rilasciata in tribunale, la Heard ha anche affermato che in varie occasioni durante la sua relazione con Depp ha subito violenze fisiche, aggiungendo: "Alcuni incidenti sono stati così gravi che temevo che mi avrebbe uccisa, intenzionalmente o semplicemente perdendo il controllo e spingendosi troppo oltre".