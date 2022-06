Amber Heard, ecco la cifra folle spesa in affitto durante il processo con Johnny Depp!

La vittoria di Johnny Depp al processo contro Amber Heard ha portato alla sentenza che obbliga l'attrice a dover sborsare oltre 10 milioni di dollari all'ex-marito compresa la copertura delle spese legali. Dopo il verdetto è emersa anche l'indiscrezione che Heard non sarebbe in grado di pagare la multa ma ora spunta il conto della casa in affitto.

La notizia arriva per gentile concessione di TMZ, che sostiene di essere entrato in possesso del contratto. Il contratto non includeva il suo nome, ma l'agenzia afferma di aver parlato con i presunti vicini della Heard durante il processo, che hanno detto di aver visto l'attrice andare e venire insieme alla figlia, alla sorella e alla scorta. Il contratto d'affitto sarebbe stato di 22.500 dollari al mese.

La casa in questione, che si trova a poco meno di 30 minuti dal tribunale della contea di Fairfax, è una villa di 1200 metri quadrati. Si trova su un acro di terreno ed è dotata di un campo da tennis. All'interno si trovano una sala home theater, una sala fitness e una spa. Non si sa quanti siano i bagni, ma per fare un paragone, Jennifer Lopez e Ben Affleck stavano recentemente valutando una casa di 1900 metri quadrati che ne aveva ben 17 bagni.

Secondo quanto emerso recentemente, Amber Heard non si può assolutamente permettere di pagare gli oltre 10 milioni di dollari – che in realtà sono di meno – all’ex marito. A porre la questione Savannah Guthrie, conduttrice di Today, che ha chiesto appunto se l’assistita della Bredehoft si potesse permettere la cifra. Al che l’avvocata ha risposto, in modo piuttosto secco: “Assolutamente no!”. Considerando che nel resto dell’intervista la Bredehoft ha insistito come la Heard sia stata “demonizzata” sui social e per questo la sentenza sia inficiata a prescindere, promettendo il ricorso in appello, è possibile che la donna intendesse la risposta come un rifiuto netto ma di carattere “etico”.