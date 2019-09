Amber Heard ha chiesto il rigetto della causa intentata dall'ex-marito Johnny Depp

Amber Heard, tramite i suoi avvocati, ha richiesto che venga rigettata la causa intentata dall’ex-marito Johnny Depp, che ha accusato la donna di diffamazione e chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari.

L'azione legale dell'attore è arrivata dopo le dichiarazioni dell'ex-moglie su presunte violenze perpetrate ai suoi danni. Depp ha affermato che tali accuse avrebbero danneggiato la sua reputazione e messo a rischio la sua carriera, come nel caso della parte in Animali Fantastici 3, con una Warner Bros preoccupata dalle voci.



Roberta Kaplan, una degli avvocati dell'attrice di Aquaman, ha dichiarato che Depp sta adottando tattiche da bullo nei confronti della sua assistita. In più, ha aggiunto che la Heard non ha fatto il nome dell'attore nell'articolo pubblicato sul Washington Post, dove parlava delle violenze domestiche subite, specificando che la donna voleva concentrarsi sulla campagna del #MeToo. In un estratto delle dichiarazioni della Kaplan, possiamo leggere: "il signor Depp imparerà presto che la nostra corte ha un meccanismo tale da rigettare accuse senza nessuna base e arriverà a determinare la verità. Intendiamo porre fine una volta per tutte a questo bullismo inutile nei confronti della nostra cliente".



Il botta e risposta tra le due parti in causa non accenna a fermarsi dunque, con entrambi gli attori che spingono per la propria versione della storia.

Nel frattempo, continuano a essere impegnati sul set. Johnny Depp è a Venezia, dove c'è stata la premiére di Waiting for the Barbarians. Amber Heard, invece, sarà presente anche nel seguito di Aquaman, le cui riprese sono slittate al 2021.