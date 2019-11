Amber Heard chiede una perizia psichiatrica per Johnny Depp

Non accennano a placarsi le acque nel mare in tempesta che è la relazione ormai naufragata tra Amber Heard e l'ex-marito Johnny Depp. L'attrice di Aquaman, negli ultimi giorni, ha ancora una volta provato a sollevare seri dubbi sulla salute mentale della star di Animali Fantastici.

Già alcuni giorni fa vi avevamo infatti raccontato di come Heard fosse riuscita ad ottenere il permesso di accedere ai dati sulla salute mentale dell'ex-marito. Il permesso era stato accordato in seguito ai resoconti dell'attrice sui continui abusi fisici e mentali subiti per mano di Depp durante la loro relazione.

"La relazione di Johnny con la realtà oscilla, a seconda della sua interazione con alcol e droghe. Come la paranoia, le delusioni e l'aggressività di Johnny sono aumentate durante la nostra relazione, è aumentata anche la mia consapevolezza del suo continuo abuso di sostanze" aveva raccontato l'attrice, ponendo ancora una volta l'accento sul continuo utilizzo di droghe da parte di Depp.

L'attrice non sembra dunque volersi fermare qui: ai legali di Depp, che in questi ultimi tempi è impegnato con il franchise di Animali Fantastici, è infatti giunta la richiesta di una valutazione delle sue condizioni mentali. Vedremo, dunque, se anche questa richiesta sarà ritenuta legittima.

Amber Heard tornerà a recitare nella parte di Mera in Aquaman 2, le cui riprese dovrebbero prendere il via tra almeno un anno.