Amber Heard chiamata a testimoniare: la nuova tattica dei legali dell'attrice

Il processo che vede opposti ancora una volta Johnny Depp e Amber Heard è diventato ormai avvincente quanto e più di una serie TV decisamente ben orchestrata: i colpi di scena e le rivelazioni sono all'ordine del giorno, come dimostra la decisione presa in queste ore dai legali della star di Aquaman.

Come spesso accade in questi casi, infatti, gli avvocati ingaggiati da Heard hanno deciso per una leggera modifica nell'approccio alla causa: la decisione è arrivata dopo la testimonianza di una psicologa forense che, nei giorni scorsi, aveva diagnosticato ad Amber Heard un disturbo borderline della personalità.

Proprio a questa diagnosi risponderà Dawn Hughes, psicologo forense che gli avvocati dell'attrice chiameranno a testimoniare questo martedì: la deposizione di Hughes servirà quindi presumibilmente a screditare l'analisi della dottoressa Shannon Curry e sarà seguita proprio dalla testimonianza di Heard, che parlerà quindi in tribunale subito dopo lo psicologo chiamato in causa dai suoi legali.

Vedremo, dunque, se e in che modo le parole di Hughes riusciranno a smentire quanto sostenuto dalla dottoressa Curry, e soprattutto che peso avranno le parole di Heard nell'intera vicenda. Nei giorni scorsi, ricordiamo, una delle guardie del corpo della coppia aveva confermato di aver visto Amber Heard defecare sul letto di Johnny Depp.