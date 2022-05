Amber Heard bandita dal DC FanDome e da Aquaman 2: l'ha 'salvata' Jason Momoa

Si continuata a discutere del ruolo di Amber Heard come Mera in Aquaman & The Lost Kingdom, con The Wrap che in queste ore ha rivelato nuovi retroscena sulle conseguenze che il processo contro Johnny Depp rischia di avere per la carriera dell'attrice.

Kathryn Arnold, che si è definita come una "consulente del settore dell'intrattenimento", in queste ore ha parlato dal banco dei testimoni a Fairfax, in Virginia, e ha affermato che Amber Heard sarebbe stata bandita dagli eventi promozionali di Aquaman 2. "La Heard non è stata invitata all'evento DC FanDome, né è stata inclusa nel poster del film", ha dichiarato la testimone, che è stata chiamata dal team legale della Heard per valutare il "danno reputazionale e la perdita economica che la signora Heard ha subito a causa delle dichiarazioni diffamatorie" dell'avvocato di Johnny Depp, Adam Waldman, che nel 2020 ha accusato l'attrice di aver perpetrato una "bufala di abuso".

La Arnold, che ha affermato di aver lavorato come lettrice di sceneggiature, produttrice cinematografica e televisiva, ha aggiunto che le statistiche dimostrano che ogni volta che il nome di Amber Heard viene menzionato, sia in relazione a un film, sia a un programma TV, o all' rticolo di una rivista o a un accordo di sponsorizzazione, subito scatta un contraccolpo immediato da parte dei fan sui social media. Per questo motivo, secondo la Arnold, la Warner avrebbe tentato di escludere completamente Amber Heard da Aquaman 2.

A quanto pare, però, sarebbero stati Jason Momoa e il regista James Wan ad opporsi a questa decisione. "Nel febbraio 2021, ci sono state conversazioni su Amber, si parlò di escluderla dal film", ha detto Arnold. "Il suo team dirigenziale ha combattuto molto duramente e alla fine sono riusciti a farla assumere, ma lo sforzo del team non sarebbe bastato. Ci sono voluti la star Jason Momoa e il regista James Wan, sono stati loro ad opporsi al suo licenziamento". In questi giorni, Amber Heard ha rivelato che a causa del processo contro Johnny Depp il ruolo di Mera in Aquaman 2 è stato ridotto significativamente.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti dal processo Amber Heard v Johnny Depp.