Amber Heard, primo avvistamento dalla fine del processo: è a Palma di Maiorca

Dalla fine del processo per diffamazione intentato e vinto da Johnny Depp, di Amber Heard si erano perse le tracce in fatto di apparizioni pubbliche. L'ultima la voleva a bordo di un jet privato a pochi giorni dalla sentenza. Ma ora si trova a Palma di Maiorca con un amico. E del risarcimento, neanche l'ombra.

All’indomani di quella sentenza che, fatte le dovute differenze, ha riconosciuto a Johnny Depp olte otto milioni di dollari in danni e risarcimenti da parte dell’ex moglie, per lui non si sono susseguite altro che buone notizie e nuovi ingaggi. Fra i tanti, tornerà addirittura alla sua prima regia in 25 anni con Modigliani, un biopic dedicato al pittore. E per farsi mancare nulla, già si fanno film su questo processo: o meglio, l’assurdo Hot Take The Depp Heard Trial è già uscito, film a tempo di record che ripercorre il processo avendo girato in contemporanea al suo svolgimento. Con tanto di interpreti per i due ruoli.

Per quanto riguarda la Heard invece, le cose non stavano andando affatto bene. Il suo team legale aveva fatto sapere che l’attrice non era neanche lontanamente in possesso della disponibilità economica necessaria a coprire il risarcimento. E anche per questo, l’attrice era finita nella bufera quando è stata vista salire a bordo di un jet privato da lei noleggiato nell’ordine di decine di migliaia di dollari. Da lì in poi, nessuna traccia, almeno in apparizioni pubbliche.

Ora è stata avvistata nella lussuosa (e dispendiosa) Palma di Maiorca in compagnia della cara amica Bianca Butti e di sua figlia di un anno, Oonagh Paige Heard. TMZ, che riporta l’indiscrezione, non sa dire se si tratti di una semplice vacanza o della nuova residenza stabile dell’attrice, anche se la prima sembra più probabile. Per ora, l’unico passo in direzione del risarcimento è stata la vendita della sua casa in California per il valore di un milione di dollari. Ma la via legale rimane la prediletta, visto che Heard prepara ora il ricordo in Appello con un nuovo team di avvocati. È possibile che parte della vendita della sua abitazione sia andata come anticipo allo studio legale.