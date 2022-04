Amber Heard: l'attrice sostiene di aver quasi perso il ruolo in Aquaman a causa di Depp

Con il tribunale assediato dai fan, oggi è ufficialmente iniziato il processo tra Johnny Depp e Amber Heard. La vicenda è sotto i riflettori da diversi mesi e ora cominciano ad arrivare nuovi retroscena, come quello riguardante l'attrice di Aquaman.

Nella richiesta da 100 milioni di dollari di risarcimento proposta dall'attrice, a causa delle parole di Depp che secondo lei l'avrebbero portata all'esclusione da diversi progetti cinematografici e commerciali, la Heard sostiene di aver quasi perso il suo ruolo di Mera in Aquaman and the Lost Kingdom, il sequel di Aquaman del 2018.

In un editoriale, Amber Heard ha dichiarato: "Avevo appena girato una campagna di due anni come volto di un marchio di moda globale e l'azienda mi ha abbandonato. Sono emerse domande sul fatto di essere in grado o meno di mantenere il mio ruolo di Mera nei film Justice League e Aquaman". Per molto tempo, il ruolo dell'attrice in Aquaman e Il Regno Perduto è stato messo in discussione e il suo casting è stato confermato molto tempo dopo rispetto agli altri attori del progetto.

Si dice che Walter Hamada, presidente della DC Films, abbia testimoniato durante una deposizione nel caso Depp, raccontando di come Amber Heard non sia stata inizialmente scelta per il sequel di Aquaman a causa delle preoccupazioni sulla sua chimica con il co-protagonista Jason Momoa del primo film. Secondo la Heard, tuttavia, sono state invece le affermazioni fatte del team legale di Depp il motivo per il quale il suo impiego è stato messo in discussione . Sebbene alla fine sia stata scelta per Lost Kingdom, l'attrice ha anche affermato che le accuse di abusi di Depp le hanno impedito di negoziare un aumento delle commissioni simili a quelle di Momoa.

Per concludere, vi ricordiamo che Johnny Depp sarà Luigi XV nel prossimo film che lo vedrà protagonista.