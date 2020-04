Amber Heard assume investigatore privato contro Johnny Depp, ma il piano fallisce

La battaglia legale fra Johnny Depp e Amber Heard, che va avanti dal 2017, dalle pagine del gossip ha ufficialmente virato verso il genere noir ora che l'attrice ha assunto un detective privato per trovare degli scheletri nell'armadio dell'ex marito.

Come riportato dal Daily Mail, l'investigatore privato Paul Barresi è stato reclutato per scavare nel passato della star di Pirati dei Caraibi, tuttavia dopo aver parlato con oltre cento persone che hanno lavorato con l'attore negli ultimi 30 anni, questi non è stato in grado di trovarne neanche una disposta a parlare male di Depp.

La cosa, tra l'altro, si è ribaltata a sfavore della Heard: lo stesso Barresi ha infatti rivelato al Mail che tutti quelli che ha intervistato avrebbero difeso Depp, mentre molti hanno ammesso di non vedere di buon occhio l'attrice.

"Gli avvocati di Amber mi hanno contattato e mi hanno detto che ero l'uomo giusto per questo lavoro, è così che mi hanno fatto entrare nel loro team" ha dichiarato Barresi. "Era emotivamente scossa, era stata maltrattata e si sentiva tormentata - era una relazione instabile. Sono andato negli Stati Uniti, in Francia, in Italia, in Gran Bretagna, ovunque circolasse Johnny Depp, ovunque camminasse, non riuscivo a trovare un caso, nemmeno uno, dove era stato fisicamente offensivo nei confronti di una donna, qualcuno che avesse colpito o picchiato, era un angelo. Nessuno ha avuto da dirmi qualcosa di deprecabile su di lui. Ho intervistato dozzine di persone, che lo conoscevano da tre decenni, e nessuno ha detto niente. Al contrario, mi descrivevano la sua generosità e il suo cuore tenero."

Un portavoce della Heard ha negato che Barresi abbia avuto rapporti col suo team legale da quando è stato licenziato l'anno scorso. Per altre informazioni sulla vicenda, leggete le dichiarazioni di Javier Bardem a difesa di Depp e quelle di Penelope Cruz, sempre in favore del collega.