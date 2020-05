Amber Heard assalita su Twitter: i fan la attaccano nei commenti dei social

Amber Heard non è esattamente la star di Hollywood più amata dai fan, in questo momento: la star sta pagando a caro prezzo la vicenda delle presunte violenze commesse ai danni dell'ex-marito Johnny Depp, tanto da non esser lasciata in pace neanche in occasione del suo compleanno.

Qualche giorni fa, infatti, la star di Aquaman ha compiuto 34 anni: proprio la produzione del film con Jason Momoa l'ha dunque omaggiata con un post su Twitter, che però è stato immediatamente preso d'assalto da tutti i fan inviperiti nei confronti dell'attrice.

I commenti, com'è facile intuire, presentano toni tutt'altro che accomodanti: si va dai semplici "Chi se ne importa" ad insulti ben più pesanti, passando per un bel po' di richieste di licenziamento (a tal proposito qualche tempo fa è stata anche creata una petizione per cacciare Amber Heard da Aquaman) e accuse di vario genere relative, ovviamente, alla difficile situazione con Depp.

Più di un utente, inoltre, minaccia di sabotare Aquaman 2 nel caso in cui Warner Bros. non decida di tagliare i ponti con Heard: una situazione che, comunque, porterà sicuramente a delle evoluzioni in relazione anche a quelli che saranno i risvolti delle vicende personali dell'attrice, ma che oggi resta quindi quanto mai tesa.