Amber Heard, Aquaman & The Lost Kingdom: 'Il mio ruolo di Mera è stato tagliato'

A quanto pare le indiscrezioni sul ruolo di Mera in Aquaman & The Lost Kingdom erano davvero accurate: durante il processo contro l'ex marito Johnny Depp, infatti, l'attrice Amber Heard ha rivelato che la sua parte è stata tagliata dal prossimo cinecomic DC Films.

"Ho lottato duramente per rimanere nel film. Non volevano includermi affatto", ha testimoniato la Heard parlando di come gli scandali con Johnny Depp stiano influendo sulla sua carriera. L'attrice ha dichiarato di aver comunque ripreso il ruolo di Mera per il sequel con Jason Momoa, ma si è trattato di "una versione molto ridotta di quel ruolo, sì". L'avvocato ha quindi chiesto cosa fosse cambiato nella sceneggiatura del film durante le lunghe battaglie legali con Johnny Depp, e a quanto pare sarebbero state "rimosse un mucchio di scene" che in origine prevedevano l'apparizione di Amber Heard: "Mi è stata data una sceneggiatura", ha aggiunto la star. "Poi di volta in volta mi sono state fornite nuove versioni di quella sceneggiatura, e ogni volta c'erano meno scene che raffiguravano il mio personaggio. C'era una storyline del mio personaggio con un altro personaggio, senza fare spoiler. Una scena prevedeva un grande litigio. Fondamentalmente hanno tolto un sacco di scene al mio ruolo. Ne hanno rimosse un mucchio."

Curiosamente, nei giorni scorsi Jason Momoa ha iniziato a seguire Johnny Depp su Instagram, spingendo i fan a pensare che la star di Aquaman stia dalla parte dell'ex marito di Amber Heard nel processo attualmente in corso. Nel frattempo, la petizione per cacciare Amber Heard da Aquaman ha superato quota 3 milioni di firme.

Aquaman and the Lost Kingdom uscirà nelle sale il 17 marzo 2023. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.