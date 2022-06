Amber Heard va in appello, ma Johnny Depp festeggia: e arriva pure il like di Jason Momoa

Johnny Depp ha vinto contro Amber Heard al processo per diffamazione più chiacchierato al mondo, e ovviamente il giorno dopo la sentenza le reazioni dei protagonisti e di tutta Hollywood continuano ad alimentare la cassa di risonanza della vicenda.

Poche ore dopo che una giuria della Virginia ha stabilito che Amber Heard ha diffamato il suo ex marito Johnny Depp nel famoso editoriale del 2018, l'attrice e il suo team legale hanno annunciato la decisione di appellarsi contro il verdetto. A rivelarlo un rapporto di Entertainment Weekly, che suggerisce che il team si sarebbe già mosso in questa direzione, anche se al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli.

"La delusione che provo oggi non si può esprimere a parole", ha commentato Amber Heard come reazione al verdetto in lungo post social con commenti bloccati. "Ho il cuore spezzato dal fatto che la montagna di prove fornite non sia stata sufficiente per resistere al potere e all'influenza sproporzionata del mio ex marito". Al contrario, negli stessi minuti successi all'epilogo del processo Johnny Depp ha esultato su Instagram per l'inattesa vittoria: curiosamente, il post di Johnny Depp ha attirato anche il like di Jason Momoa, protagonista della saga di Aquaman e collega di Amber Heard, che nel franchise DC interpreta la moglie di Aquaman, Mera. Non è la prima volta che Momoa dimostra la sua vicinanza al collega di Pirati dei Caraibi, anche se nel corso del processo le testimonianze avevano rivelato che fu proprio Jason Momoa a salvare il ruolo di Amber Heard, impedendo alla DC e alla Warner di licenziarla da Aquaman 2.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti su una vicenda che, a quanto pare, ha ancora molto da raccontare.