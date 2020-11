Quante volte Amber Heard è apparsa nuda nei film? I ruoli hot della ex di Johnny Depp

L'attrice più chiacchierata del momento è sicuramente Amber Heard, neo-vincitrice della lunghissima e rumorosissima causa legale intentata contro di lei (e contro il Sun) dall'ex marito Johnny Depp, uscito con le ossa rotte dal confronto.

Uno dei punti della causa legale, e a quanto pare anche argomento di tensione per la coppia ai tempi del matrimonio, furono le scene di nudo di Amber Heard, che secondo l'attrice mandavano su tutte le furie l'ex marito. Ma quali sono state queste scene piccanti, e soprattutto quante volte l'attrice si è resa protagonista di sequenze osé al cinema?

Galeotto fu l'esordio: la Heard infatti appare nuda nel suo primissimo film hollywoodiano, Friday Night Lights di Peter Berg, uscito nel 2004 quando l'attrice aveva appena compiuto 18 anni. Si ripeté due anni dopo con Alpha Dog di Nick Cassavetes, un poliziesco di buon successo ispirato alla storia vera di Jesse James Hollywood, un giovane spacciatore di marijuana californiano. Sempre nel 2006 arriva All the Boys Love Mandy Lane di Jonathan Levine, nel quale la Heard è la protagonista principale, mentre nel 2008 si spoglia per il dramma sportivo Never Back Down.

Nel 2009 Amber Heard torna a spogliarsi in un'esplosiva scena erotica per The Informers di Gregor Jordan, ma si supera nel 2011 con The Rum Diary, proprio al fianco di Johnny Depp: i due per il film di Bruce Robinson condivisero parecchie scene intime, e si innamorarono nel corso delle riprese.

Il film più scandaloso della carriera di Amber Heard rimane però London Fields, in circolazione fin dal 2015 ma arrivato solo nel 2018 proprio a causa di una clamorosa battaglia legale incentrata proprio sui nudi dell'attrice: stando a quanto dichiarato dall'attrice, infatti, lei non diede il proprio consenso per molte delle scene senza veli in questo film, ma i produttori imbrogliarono e senza consultarla usarono il corpo nudo di una controfigura, alla quale aggiunsero digitalmente il viso della Heard.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al prossimo capitolo della causa legale fra Amber Heard e Johnny Depp.