Il trailer di Aquaman 2 arriverà in settimana, lo ha annunciato un teaser rilasciato da Warner. Proprio in questo teaser, il personaggio interpretato da Amber Heard non appare molto, che il suo ruolo sia stato ridotto?

È possibile infatti, che in seguito al processo che ha visto scontrarsi Amber Heard e Johnny Depp, la presenza di Mera all’interno di Aquaman sia stata significativamente ridotta, nonostante i produttori si siano affrettati a smentire questa ipotesi. Non resta che aspettare il trailer definitivo per trarre delle conclusioni più precise.

L’attrice, in un’intervista, aveva dichiarato di riporre parecchie speranze in Aquaman: The lost Kingdom e di come le piaccia lavorare sia in progetti più indipendenti come “in The Fire”, sia in film più costosi:

“Ma certo. Si tratta di progetti molto diversi tra loro, che rappresentano due estremità molto diverse dello spettro del mio settore. Su questi grandi film di franchising c'è una forte pressione, con milioni e milioni di dollari in gioco, e i compromessi fanno parte del tentativo di rendere il film il più riuscito possibile. Dall'altra parte dello spettro c'è un piccolo film indipendente come "In The Fire", un'opera d'arte e d'amore, che non dispone delle stesse risorse, e quindi ci sono dei compromessi. La miglior fortuna che si possa avere come attore è quella di essere in grado di bilanciare entrambe le cose. Aquaman, quel franchise e la macchina che c'è dietro, sono molto onorata, onorata di farne parte. E poi ci sono questi piccoli progetti di passione come In The Fire, dove sono orgogliosa di aver conosciuto il regista e il cast, e ci siamo sporcati insieme, per dare vita a questa storia. C'è qualcosa di bello in questo, e credo che il successo sia un attore in grado di avere entrambe le cose.”

Warner Bros si è dedicata molto al marketing del film, ma la casa di produzione sembra essersi arresa, Aquaman 2 sarà un flop.