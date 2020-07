Amber Heard ammette: 'Ho preso a pugni Johnny Depp per difendere mia sorella'

Ancora novità sul fronte Amber Heard/Johnny Depp: nel corso della causa intentata dall'attore contro il The Sun, reo di averlo definito un "picchiatore di mogli", la star di Aquaman ha infatti ammesso di aver colpito l'ex-marito in passato.

Si parla in particolare dell'occasione in cui Heard avrebbe assestato a Depp un pugno in pieno volto con l'intenzione, stando a quanto raccontato dall'attrice, di difendere sua sorella Whitney Henriquez: secondo Heard, infatti, Depp avrebbe avuto l'intenzione di spingere la donna per le scale.

"Quella volta ho colpito Johnny per difendere me e mia sorella. Stava per spingerla giù per le scale e l'attimo prima che accadesse ricordai di una cosa che mi era stata detta in passato, e cioè che avesse già fatto la stessa cosa con una sua ex-ragazza (credo fosse Kate Moss). Questa cosa mi era stata raccontata da due persone, era ancora fresca nella mia mente. Ho avuto una reazione d'istinto ed ho reagito per difendere lei" ha spiegato Heard in tribunale.

L'attrice ha poi precisato che quella sarebbe stata la prima volta in cui avrebbe colpito Depp dopo tanti anni di litigi. Di recente, intanto, Heard è stata accusata di aver fatto sua la storia di un'altra donna riguardo le sue vicende coniugali; pare ci siano prove, inoltre, che Heard tradisse Depp con Elon Musk.