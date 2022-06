Amber Heard, la star ammette: 'Amo ancora Johnny Depp'

Mentre tutti parlano del recasting di Amber Heard in Aquaman, l'attrice torna a dire qualche parola sull'ex marito, Johnny Depp. Ai microfoni della NBC Heard ha ammesso di amarlo ancora.

Come sappiamo, il processo più discusso degli ultimi tempi ha visto la vittoria di Depp, a discapito di Heard. Adesso l'attrice ha rivelato cosa prova in un'intervista con Savannah Guthrie di Today. Guthrie ha subito ricordato a Heard di quando Depp le ha scritto che la donna avrebbe subito un'umiliazione globale. "So che l'ha promesso - l'ho testimoniato", ha risposto l'attrice. "Non sono una buona vittima, ne prendo atto. Non sono una vittima simpatica. Non sono una vittima perfetta. Ma nel momento in cui ho testimoniato, ho chiesto alla giuria di vedermi solo come un essere umano e di ascoltare le sue stesse parole, che contenevano la promessa che l'avrebbe fatto."

Heard ha però chiarito di non provare rancore per Depp. "Lo amo. Lo amavo con tutto il mio cuore. Ho fatto del mio meglio per far funzionare una relazione profondamente problematica. E non potevo. Non ho sentimenti negativi nei suoi confronti. So che potrebbe essere difficile da capire o potrebbe essere davvero facile da capire. Se hai mai amato qualcuno, dovrebbe essere facile".

Heard ha però aggiunto che riscriverebbe ancora una volta l'editoriale famoso, perché a suo parere non riguardava tanto la sua relazione con Johnny Depp, quanto un discorso più ampio. Nonostante tutto ciò che ha poi provocato.