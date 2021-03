Amber Heard, 5 film da recuperare se l'avete amata in Justice League

Di Amber Heard abbiamo sentito parlare negli ultimi tempi più per le sue ben note vicende personali che per questioni relative al cinema: con la Snyder Cut a monopolizzare le discussioni dei fan, però, è forse il momento di tornare a concentrarci per un attimo sulla carriera dell'attrice di Mera.

Già, perché il ruolo del personaggio che abbiamo visto in Aquaman e in Justice League non è ovviamente l'unica parte di rilievo ottenuta da Heard nel corso della sua carriera: uno dei primi titoli a venirci in mente, ad esempio, è lo spassoso Benvenuti a Zombieland di Ruben Fleischer, nel quale la nostra Amber interpretava per pochi ma incisivi istanti il ruolo della ragazza della stanza 406.

Nel 2013 è quindi la volta di Machete Kills di Robert Rodriguez, nel quale la vediamo al fianco di Danny Trejo nel suo film forse più iconico; l'anno successivo abbiamo invece visto Heard in 3 Days to Kill, che includeva nel cast anche nomi come quelli di Kevin Costner e Hailee Steinfeld.

Se avete amato il film cult con Matthew McConaughey, dovreste quindi dare uno sguardo anche a Magic Mike XXL, mentre merita sicuramente una menzione la presenza di Heard nell'acclamatissimo The Danish Girl di Tom Hooper. Vedremo, a questo punto, se avremo modo di ritrovare l'attrice nei futuri film del DC Extended Universe! Voi, intanto, fateci sapere nei commenti in quale film avete maggiormente apprezzato la performance di Amber Heard.