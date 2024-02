Amber Alert, scoprite il nuovo horror con la star di Scream Hayden Panettiere

Hayden Panettiere sarà protagonista di un nuovo thriller/horror dal titolo Amber Alert, dopo essere tornata lo scorso anno nel franchise di Scream nel sesto capitolo del franchise creato negli anni '90 da Wes Craven. Panettiere mancava dal grande schermo da qualche anno e ora torna con un nuovo progetto.

Nel film, Hayden Panettiere reciterà nel ruolo di Jaq, una ragazza sta per iniziare un nuovo lavoro quando lei e il suo autista Shane (Tyler James Williams) si rendono conto di essere dietro ad un'auto che corrisponde alla descrizione di un rapitore che avrebbe sottratto un bambino, spingendoli a mettere a rischio le loro vite andando all'inseguimento.



Hayden Panettiere e Tyler James Williams saranno anche produttori esecutivi del progetto. Dopo essere mancata diversi anni, Hayden Panettiere ha ripreso il ruolo di Kirby Reed in Scream VI e ha rivelato di aver chiesto direttamente ai registi di poter rientrare:"Non sapevo cosa volessi fare dopo. Ho dovuto prendermi quei quattro anni di pausa e ringraziando Dio l'ho fatto. Dovevo lavorare su me stessa, la mia salute mentale, la mia salute fisica, la mia salute spirituale".



Il ritorno in Scream era dietro l'angolo:"Quando Scream è riemerso ed è tornato in circolazione ho pensato 'Voglio farne parte di nuovo perché speravo che Kirby fosse ancora viva'. L'ho voluta far tornare in vita e li ho chiamati. In realtà li ho chiamati quando stavano facendo Scream 5 e ho detto 'Senza di me? Aspetta, aspetta, aspetta. Potrei essere ancora viva e potrei essere utile'".

Sul nostro sito è disponibile la recensione di Scream VI con Hayden Panettiere, che in passato ha recitato in serie come Ally McBeal, Heroes e Nashville.