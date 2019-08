Amazzonia, 5 milioni donati dall'associazione di Leonardo Di Caprio

La Foresta Amazzonica sta andando in fiamme, ne sentiamo parlare ormai ogni giorno: ben 72.000 incendi sono stati rilevati quest'anno nel più grande polmone verde del nostro pianeta, ed anche il mondo dello spettacolo si sta muovendo attivamente per sensibilizzare le persone sull'argomento.

Leonardo Di Caprio, ad esempio, sta come sempre tenendo fede alla sua fama di star impegnata sul fronte ambientale: l'associazione Earth Alliance, fondata dallo stesso attore di C'era una volta a Hollywood insieme a Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, ha infatti istituito un fondo d'emergenza proprio per l'Amazzonia. L'iniziativa è stata un successo: ben 5 milioni di dollari sono stati raccolti, pronti ad essere utilizzati al meglio per dare una mano a chi si impegna per preservare la più importante foresta del nostro pianeta.

"La più grande foresta pluviale del mondo è un tassello fondamentale della situazione climatica mondiale. Senza l'Amazzonia potremmo non riuscire più a tenere sotto controllo il surriscaldamento globale" ha spiegato lo stesso Leonardo Di Caprio in un post su Instagram dedicato all'iniziativa.

Earth Alliance è guidata da un team completamente indipendente dai fondatori e composto da scienziati e manager impegnati nella protezione dell'ecosistema, nel supporto alle energie rinnovabili e nella lotta al cambiamento climatico, con un occhio sempre aperto anche sui diritti delle popolazioni indigene.