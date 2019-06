L'amazzone della DC al centro del nuovo banner di Wonder Woman 1984

Anche se Patty Jenkins si è pentita di aver rinviato l'uscita di Wonder Woman 1984, il film ora debutterà nelle sale cinematografiche nel 2020.

Nonostante ciò, la promozione del sequel dell'acclamato film stand-alone sull'amazzone dei fumetti della DC sta iniziando, seppur lentamente. E' apparso in rete, infatti, un banner promozionale - che vi mostriamo qui sotto - e che mette al suo centro, naturalmente, la Wonder Woman interpretata da Gal Gadot.

Per ora sappiamo poco o nulla sulla trama anche se, secondo la regista Patty Jenkins, il 1984 del titolo avrà una grossa importanza. Chris Pine tornerà ad interpretare Steve Trevor, l'amato personaggio di Diana Prince nel primo film, morto durante gli eventi del precedente episodio e che, al momento, non sappiamo ancora come riuscirà a 'tornare'.

Kristen Wiig interpreterà, invece, la villain della pellicola, la Dr. Barbara Ann Minerva che si sdoppierà nella letale Cheetah. Nel cast anche Pedro Pascal, Robin Wright, Ravi Patel, Gabriella Wilde e Connie Nielsen.

Il film, ispirato ai fumetti della DC, sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures negli USA a partire dal 5 giugno 2020.