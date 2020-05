Amazon, viva la mamma! I 10 migliori film da vedere su Prime Video il 10 maggio

Il 10 maggio è sempre un'occasione speciale: la mamma è una persona che va celebrata con tutti gli onori del caso. Perché, allora, non spulciare per bene il catalogo di Amazon Prime Video e cercare qualche ben film da consigliarle? Noi ne abbiamo selezionati una decina.

Per le mamme che hanno voglia di coccolarsi con una bella storia d'amore si va dai grandi classici moderni come Notting Hill e Love Actually a veri e propri giganti della storia del cinema, come l'indimenticabile Colazione da Tiffany con Audrey Hepburn.

Se l'amore non vi interessa e preferite qualcosa di più incentrato sulla figura della donna stessa non possiamo allora non consigliarvi il recente Bombshell, così come Ladybird o l'ormai leggendario Kill Bill di Quentin Tarantino.

C'è spazio anche per la musica: su Prime Video troviamo infatti l'irresistibile Mamma Mia! con le canzoni degli Abba, ma anche l'immancabile Dirty Dancing o il ben più drammatico Les Misérables. Se invece siete semplicemente alla ricerca di due risate in leggerezza, Le Amiche della Sposa potrebbe fare al caso vostro.

Il catalogo di Prime Video è comunque piuttosto ampio: non vi resta che l'imbarazzo della scelta. Fateci sapere nei commenti se deciderete di consigliare alle vostre madri un film tra quelli in lista, o se opterete per altro! Nel frattempo, ecco un elenco dei film che è possibile noleggiare su Amazon Prime Video.