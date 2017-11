Amazon: tanti film Vinyl Edition in offerta per il Black Friday!

lancia lesui film in, il nuovo formato ispirato al vinile, con confezioni ampie dalle grafiche accattivanti, decorate con artwork e immagini esclusive. Sono sei i film in promozione in questo momento su Amazon, di seguito l'elenco completo.

Batman Anthology 1989-1997 Vinyl Edition 4 Blu-Ray (38.50 euro)

Contiene i film Batman, Batman Returns, Batman Forever e Batman & Robin

X-Men Beginning Trilogy Vinyl Edition 3 Blu-Ray (38,99 euro)

Include X-Men L'Inizio, X-Men Giorni di un Futuro Passato e X-Men Apocalisse



The Matrix Collection Vinyl Edition 3 Blu-Ray (38,50 euro)

Include i film Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions

Mad Max Anthology Vinyl Edition 4 Blu-Ray (38,50 euro)

Contiene Interceptor Il Guerriero Della Strada, Mad Max Fury Road, Interceptor e Mad Max Oltre la Sfera del Tuono



X-Men Conflitto Finale Trilogy Vinyl Edition 3 Blu-Ray (38,99 euro)

Include i film in Blu-Ray X-Men, X-Men 2 e X-Men Conflitto Finale



The Dark Knight Trilogy Vinyl Edition 5 Blu-Ray (38,50 euro)

Contiene Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno e due Blu-Ray ricchissimi di contenuti extra

