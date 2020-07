Amazon Studios, Sam Rockwell sarà la star del country Merle Haggard nel biopic

Amazon Studios ha acquisito i diritti del film biografico sull'icona della musica country Merle Haggard. Il ruolo da protagonista dovrebbe essere affidato al premio Oscar Sam Rockwell. La star di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri potrebbe esibirsi anche a livello canoro con le canzoni di Haggard registrate negli anni '60.

Alla regia del film ci sarà Robin Bissell, che si occuperà della sceneggiatura insieme alla vedova di Haggard, basandosi sul memoir del cantante, Sing Me Back Home. Bissell e la vedova Haggard produrranno insieme il film.

Per Sam Rockwell e Robin Bissell si tratta di una reunion, visto che i due hanno già collaborato lo scorso anno nel film The Best of Enemies, al fianco di Taraji P. Henson.



Il film su Merle Haggard racconterà gli anni più tormentati del cantante, che finì in carcere per diverso tempo negli anni '50 per una rapina a mano armata. E fu proprio durante la prigionia a San Quintino che Haggard iniziò ad ascoltare Johnny Cash, rimanendovi profondamente ispirato.

Il riscatto e l'ascesa di un uomo che dall'oscurità della vita intraprenderà un viaggio che lo condurrà nell'olimpo dei più grandi cantautori country americani.

Al momento non sono state diffuse ulteriori notizie sul resto del cast e l'inizio della produzione.

Su Everyeye trovate la recensione di Jojo Rabbit e la recensione di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, due tra i film più noti interpretati di recente da Sam Rockwell.