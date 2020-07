Amazon Studios, Octavia Spencer e Riz Ahmed star del nuovo sci-fi

Riz Ahmed e Octavia Spencer sono stati scelti per interpretare i protagonisti del prossimo sci-fi targato Amazon Studios, Invasion, diretto dal regista britannico Michael Pierce. Amazon produrrà il progetto insieme Animals Raw e Film4. Lo script è firmato dal regista Michael Pierce insieme a Joe Barton, autore di The Ritual.

Invasion racconta la storia di due fratelli in fuga insieme al padre, un soldato dei marine decorato (Riz Ahmed) che tenta di proteggerli da un'invasione aliena. Tuttavia il loro viaggio prende delle direzioni pericolose e inaspettate che spingeranno i due fratelli a venire a patti con delle realtà drammatiche. Nel film il ruolo di Octavia Spencer sarà quello di un'agente di polizia che cercherà di dare una mano al padre nel suo ritorno a casa.



Di recente Octavia Spencer ha ultimato le riprese di The Witches, il film di Robert Zemeckis tratto dal celebre libro per ragazzi di Roald Dahl.

Riz Ahmed è invece molto impegnato a teatro e proprio in questo periodo di sta preparando a recitare nella pièce di Amleto, in un adattamento contemporaneo che andrà in scena a Londra.

Octavia Spencer ha recitato nell'horror Ma nel 2019 e su Everyeye potete trovare il trailer del film. Riz Ahmed ha perso due familiari per il Coronavirus e proprio per questo motivo l'ultimo periodo non è stato facile per la star di Venom, film nel quale ha recitato con Tom Hardy e Michelle Williams.