Amazon Studios distribuirà The Report al cinema prima che in streaming

The Report, il thriller di Scott Z. Burns, avrà in autunno una sua distribuzione in alcune sale cinematografiche, prima di essere reso disponibile per lo streaming. Uscirà infatti il 27 settembre a New York, Los Angeles e Washington, per poi arrivare su Prime Video l’11 ottobre.

A quel punto, Amazon spera di distribuirlo in un totale di 150 sale, parallelamente alla sua disponibilità online. The Report, thriller politico sulla lotta all’interno della CIA in relazione ai metodi di tortura post-Undici Settembre, è stato presentato al Sundance Festival provocando forti reazioni e scatenando una vera e propria asta per i diritti di distribuzione. Amazon se li è aggiudicati per 14 milioni di dollari. Il film è interpretato da Adam Drive (in questi giorni al cinema con I morti non muoiono di Jim Jarmusch), Annette Bening e Jon Hamm (Mad Men) e segna il debutto alla regia di Burns, collaboratore di lunga data di Steven Soderbergh e sceneggiatore, tra l’altro, di The Bourne Ultimatum, Contagion e Side Effects, oltre che dell’ultimo James Bond.

La strategia di Amazon per il lancio di The Report lascia pensare che il colosso consideri un periodo limitato esclusivamente al cinema il modo giusto per raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in relazione alla corsa agli Oscar 2020. Lo scorso anno, per esempio, Roma di Alfonso Cuaron era stato nelle sale per tre settimane prima di essere disponibile in streaming su Netflix.

Il thriller targato Amazon Prime dovrebbe entrare anche nel circuito dei festival cinematografici autunnali.