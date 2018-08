Amazon sta trattando con Sony e Paramount per portare contenuti originali su Prime Video

Secondo quanto riporta Deadline, Amazon ha intavolato delle trattative con alcuni degli studi più importanti di Hollywood, tra cui Sony e Paramount, per creare delle pellicole originali che andrebbero ad ampliare l'offerta della propria piattaforma streaming.

Le negoziazioni sono ancora ferme alle fasi iniziali e nessun accordo è stato ancora raggiunto. Secondo le fonti di Deadline, Amazon sta cercando l'opportunità di sfruttare le proprietà intellettuali già in suo possesso, e vorrebbe replicare il successo di Paramount con l'operazione The Cloverflield Paradox, pellicola dell'universo di Cloverfield rilasciata su Netflix immediatamente dopo l'annuncio lanciato durante il Super Bowl. Nessuno dei protagonisti della vicenda ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Netflix, che al momento domina il mercato dello streaming per quanto riguarda la quantità di film e serie tv originali presenti nel catalogo, in futuro dovrà avere a che fare con la concorrenza di altri colossi dell'intrattenimento. Oltre alle recenti mosse di Amazon, Disney ha recentemente annunciato il nome della propria piattaforma: Disney Play. Bob Iger, CEO della Casa di Topolino, ha dichiarato che il progetto sarà la più grande priorità dell'azienda per il 2019. Infatti, in seguito all'acquisizione della 20th Century Fox, Disney ha in mano un grande numero di franchise cinematografici pronti ad approdare sul proprio servizio.