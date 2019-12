Su Amazon spunta un nuovo sguardo inedito a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Manca poco all'uscita nelle sale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e a ricordarcelo è uno splendida featurette pubblicata da Amazon che ci porta nel dietro le quinte del film con alcune immagini inedite.

Il filmato può essere trovato digitando #TheRiseOfSkywalker nella barra di ricerca di Amazon.com, oppure, se possedete una Fire TV, pronunciando "Alexa, the Force Will be with you always" nel telecomando.

"Non c'è niente come Star Wars" dice J.J. Abrams nel video.

"Il suo senso di umanità, il suo cuore, e il suo senso di avventura. La fine di Episodio IX è la conclusione di una storia che va avanti da oltre 40 anni" aggiunge Mark Hamill, di cui vediamo anche un backstage tratto dalla trilogia originale, così come per lo storico interprete di C3P-O Anthony Daniels.

Per quanto riguarda le scene de L'Ascesa di Skywalker, invece, la featurette svela una scena inedita con R2-D2 e C3P-O; un nuovo sguardo all'abbraccio tra Leia e Rey anticipato da una consegna della spada laser; Poe alla guida di un X-Wing e soprattutto una nuova occhiata allo scontro/incontro tra Rey e Kylo Ren.

Il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre. Per altre notizie: ecco le parole di J.J. Abrams sul futuro di Star Wars e un retroscena sul duello tra spade laser eliminato da Episodio III.