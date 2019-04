Amazon sostiene che Woody Allen ha 'sabotato' il loro accordo con commenti sul #MeToo

Il gigante dello streaming Amazon ha risposto alla causa da $68 milioni di dollari intentata da Woody Allen dopo la rescissione del contratto per la produzione e la distribuzione di quattro lungometraggi del regista.

La compagnia ha affermato che i controversi commenti del regista sulle accuse di abusi sessuali e la campagna #MeToo sono stati responsabili del fallimento dei suoi film e hanno giustificato la risoluzione del contratto.

In alcuni documenti legali depositati nel distretto meridionale di New York, Amazon ha citato la risposta di Allen a un articolo del New Yorker scritto da suo figlio Ronan Farrow, circa le accuse di cattiva condotta sessuale nei confronti di Harvey Weinstein. Nella sua risposta, Allen sosteneva: "Tutta la faccenda di Harvey Weinstein è molto triste per tutte le persone coinvolte ... Tragico per le povere donne che sono state coinvolte, triste per Harvey che la sua vita è così incasinata."

Tra le altre dichiarazioni di Allen citate in tribunale a difesa della tesi di Amazon, anche "C'è un' atmosfera da caccia alle streghe ... dove ogni ragazzo in un ufficio che strizza l'occhio a una donna deve improvvisamente chiamare un avvocato per difendersi". In una dichiarazione, Amazon ha fatto sapere: "L'articolo di Ronan Farrow è diventato il catalizzatore di una vasta resa dei conti sulla persistenza delle molestie sessuali nel mondo dell'intrattenimento e in altre industrie. Nonostante il consenso immediato sull'importanza di riconoscere e affrontare questo problema, Allen ha fatto una serie di commenti pubblici che suggeriscono che non è riuscito a cogliere la gravità delle questioni o le implicazioni per la propria carriera".

Amazon cita anche la risposta di Allen alle accuse di violenza sessuale da parte di sua figlia Dylan Farrow, che il regista ha negato dicendo: "Anche se la famiglia Farrow sta usando cinicamente l'opportunità offerta dal movimento Time's Up per riproporre questa accusa infondata e disgustosa, ciò non la rende più vera oggi di quanto già non lo fosse in passato. Non ho mai molestato mia figlia - come hanno già concluso tutte le indagini del caso più di un quarto di secolo fa."

Dopo che numerosi attori, tra cui Greta Gerwig, Rebecca Hall, Timothée Chalamet e Colin Firth, hanno espresso il loro rammarico per aver lavorato con Allen, il regista ha dichiarato: "Dovrei essere il volto al centro del poster per il movimento #MeToo ... Ho lavorato con centinaia di attrici, famose e non, e nessuna di loro ha mai e poi mai parlato di alcun tipo di scorrettezza da parte mia ai loro danni."

Amazon afferma: "Le dichiarazioni di Allen sono venute fuori proprio mentre Amazon e Allen si stavano preparando a promuovere il film Wonder Wheel, sabotando in maniera significativa quegli sforzi. Nel contesto più ampio, le azioni di Allen e le loro conseguenze a cascata hanno fatto sì che Amazon non potesse mai ricevere il beneficio dell'accordo, che prevedeva la produzione di quattro film."

Il gigante dello streaming ha confermato che dopo il completamento del lavoro di post-produzione su A Rainy Day in New York, avvenuto nel 2018, le due parti hanno terminato l'accordo con il regista e cancellato l'uscita del film a causa di "rinnovate accuse contro il signor Allen, i suoi controversi commenti e il crescente rifiuto dei migliori talenti di Hollywood di lavorare con lui o essere associato in qualsiasi modo alla sua persona."