Amazon pronta all'acquisizione di MGM: cosa succederà a James Bond e a Rocky?

La scorsa settimana vi avevamo parlato di un importante affondo da parte di Amazon verso l'acquisizione della MGM, la storia casa di produzione anche nota come Metro-Goldwyn-Mayer e casa di franchise importantissimi come James Bond e Rocky.

Nell'ultimo aggiornamento, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, Amazon sarebbe sempre più vicina all'acquisizione della compagnia: la cifra stabilita è di $9 miliardi, e sarà la seconda maggior acquisizione di sempre per il colosso dell'e-commerce che nel 2017 aveva sborsato $13 miliardi per la catena Whole Food.

Il panorama hollywoodiano sta cambiando nell'era dello streaming e Amazon ha dimostrato di essere un fautore importante di questo movimento, che ha visto la Disney acquisire la 20th Century Fox e WarnerMedia fondersi con Discovery solo pochi giorni fa. Il prossimo grande affare coinvolgerebbe i franchise di James Bond e Rocky (ma non solo: MGM possiede anche The Pink Panther, The Handmaiden’s Tale, Fargo e tantissimi altri, impossibili da elencare tutti), ma proprio la saga di 007 si porterebbe dietro un grosso asterisco qualora l'affare andrà in porto.

Come forse saprete, infatti, il franchise di James Bond è una comproprietà tra MGM e la famiglia Wilson/Broccoli: se Amazon acquisirà la MGM, Wilson/Broccoli non vedranno la propria quota diminuire di un solo punto e rimarranno comproprietari insieme ad Amazon.

Ricordiamo che l'ultimo episodio della saga, il 25esimo, 007 No Time To Die, sarebbe dovuto uscire nel 2020 ma è stato rimandato a causa della pandemia. La nuova data d'uscita è fissata per ottobre prossimo.