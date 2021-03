Amazon Prime Video: quali sono tutti i nuovi film in uscita ad aprile 2021?

Dopo esserci focalizzati sulle uscite di punta del mese di aprile su Amazon Prime Video, vi proponiamo l'elenco completo di tutti i film vecchi e nuovi in arrivo sulla piattaforma nei prossimi trenta giorni.

Tra cult del passato e novità più o meno recenti, ecco tutti i titoli che rinfoltiranno il vostro abbonamento mensile:

Ti presento Sofia | 1 aprile

Django Unchained | 1 aprile

Il tassinaro | 1 aprile

Robocop | 1 aprile

Robocop 2 | 1 aprile

Robocop 3 | 1 aprile

Io e Caterina | 1 aprile

Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite | 1 aprile

Il castello di vetro | 1 aprile

Cruise | 1 aprile

Stake Land II | 1 aprile

Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 3 aprile

Godzilla | 5 aprile

Miss Sloane – Giochi di potere | 7 aprile

Le colline hanno gli occhi | 10 aprile

Zelig – Italian Stand Up | 12 aprile

Notte Prima degli Esami – Oggi | 15 aprile

Qualunquemente | 15 aprile

Sword of God - L’ultima crociata | 15 aprile

River Runs Red | 15 aprile

Double Dragon | 19 aprile

Pintus @Forum | 19 aprile

Pintus @Arena | 19 aprile

Pintus @Ostia Antica | 19 aprile

Abigail | 23 aprile

Adeline – L’eterna giovinezza | 23 aprile

Shadows | 28 aprile

Se Son Rose | 30 aprile

Da tenere d'occhio assolutamente Dragged Across Concrete di S. Craig Zahler, promosso a pieni voti nella nostra recensione, ma anche la saga di Robocop per gli amanti della fantascienza, Django: Unchained per i fan di Quentin Tarantino e Hobbs & Shaw per gli appassionati della saga di Fast & Furious.