Amazon Prime Video: i migliori film erotici disponibili in catalogo

Il catalogo di Amazon Prime Video è cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni, offrendo ai propri utenti una scelta sempre più vasta tra film di ogni genere: vediamo, dunque, a quali titoli dovremmo rivolgerci se volessimo cercare sulla piattaforma un buon film a sfondo erotico.

Agli amanti di Basic Instinct non possiamo che consigliare Sliver: il film di Phillipe Noyce mise infatti in scena nel 1992 una delle sequenze più sexy della carriera di una Sharon Stone reduce proprio l'anno prima dal successo mondiale del film di Paul Verhoeven e, anche in virtù di ciò, difficilmente deluderà le vostre aspettative.

Voliamo quindi in Spagna ed affidiamoci ad un vero e proprio cult: Carne Tremula è senz'altro uno dei migliori lavori di Pedro Almodovar, grazie anche alla chimica della coppia (anche nella vita reale) Javier Bardem/Penelope Cruz; sempre dalla penisola iberica arrivano quindi Légami, ancora per la firma di Pedro Almodovar, e Le Età di Lulù, di Juan José Bigas Luna.

Chiudiamo con un paio di titoli nostrani: Melissa P., ad esempio, fu un film chiacchieratissimo all'epoca del suo esordio in sala e, oggi, andrebbe recuperato anche solo per indagare più a fondo sulla carriera di uno dei golden boy del cinema italiano, Luca Guadagnino, all'epoca alla seconda prova sul grande schermo; La Collegiale, invece, farà sicuramente felici tutti gli amanti della commedia sexy all'italiana. Insomma, non vi resta che armarvi di telecomando: con il catalogo Prime Video a portata di mano, avrete soltanto l'imbarazzo della scelta.