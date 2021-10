Amazon Prime Video inaugura "Now Screaming", una collezione di film horror per Halloween

Questo Halloween ci pensa Amazon Prime Video a farvi compagnia, con una selezione di pellicole horror imperdibile. La piattaforma streaming ha dato infatti vita a "Now Screaming", una collezione di film di paura che coinvolgono i suoi originali, recenti successi e grandi classici. Scoprite con noi quali sono i titoli scelti da Amazon Prime Video!

Ad aprire le danze ci saranno The Voyeurs, Black As Night e Bingo Hell, al quale si uniranno anche Madres (8 Ottobre) e The Manor (8 Ottobre) andando a comporre la serie "Welcone to the Blumhouse". Nell'ambito della collezione farà il suo esordio anche un nuovo show adattamento televisivo di un teen-slasher del 1997. Si tratta di I Know What You Did Last Summer di cui abbiamo recentemente avuto un trailer e che arriverà sulla piattaforma il 15 Ottobre. Ovviamente non potranno mancare i successi degli ultimi anni, come il Suspiria di Guadagnino e Midsommar di cui è arrivato anche un libro lo scorso anno per il primo anniversario dall'uscita.

Amazon Prime ha pubblicato un trailer della collezione in arrivo, che potrete vedere in cima all'articolo. Nel frattempo vi lasciamo con una lista dei film che andranno a comporre"Now Screaming":

Dark Shadows: The Beginning (1966)

Evil Eye (Amazon Original, 2020)

Exorcist: The Beginning (2004)

Flight 666 (2018)

House on Haunted Hill (1958)

I Know What You Did Last Summer (Amazon Original, 2021) [First four episodes streaming now]

I'll Always Know What You Did Last Summer (2006)

I Know What You Did Last Summer (1997)

Invasion of the Body Snatchers (1978)

I Still Know What You Did Last Summer (1998)

Jigsaw (2002)

Johnny Frank's Last Word (2017)

Killer Among Us (2021)

Lore (Amazon Original, 2017)

Madres (Amazon Original) (October 8)

Midsommar (2019)

Nocturne (Amazon Original, 2020)

Panic (Amazon Original, 2021)

Piranha (1978)

Seven (2017) Suspiria (Amazon Original, 2018) The Descent (2006) The Haunting of Sharon Tate (2019) The Host (2006) The Lie (Amazon Original, 2020) The Lighthouse (2019) Them (Amazon Original, 2021) The Manor (Amazon Original, 2021) (October 8) The Neon Demon (Amazon Original, 2016) The Thing (1982) The Voyeurs (Amazon Original, 2021) Transylvania 6-5000 (1985) Truth Seekers (Amazon Original, 2020) Vivarium (2020) Wishmaster 2: Evil Never Dies (1999) Zoombies (2016)