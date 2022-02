Amazon Prime Video, quali sono i film più scandalosi sulla piattaforma?

Sono tanti i film in arrivo a Febbraio su Prime Video. La piattaforma offre un ampio catalogo a livello cinematografico, e com'è ovvio non tutto ciò che presenta è soddisfacente per gli amanti dei film. Ecco i 5 peggiori titoli su Amazon Prime Video.

AMONG THE SHADOWS

Questo è sicuramente uno dei peggiori titoli sulla piattaforma. La pellicola, che ha guadagnato un punteggio di 2,1 su IMdB, ha portato sullo schermo uno scontro tra licantropi e vampiri, e ha deciso di farlo senza sceneggiatura. Secondo quanto riportato, infatti, la maggior parte delle scene sono state girate senza audio, e i dialoghi sono stati aggiunti dopo. Inutile dire che è stata una scelta piuttosto infelice.

CREATURE LAKE

Creature Lake parte da premesse interessanti anche se banali. La pellicola racconta di cinque amici, che si trovano al lago per far festa. Qui una creatura si risveglia. Il film, che aveva un budget piuttosto basso, è girato tutto con la tecnica del found footage, e scade quando vediamo il CG della creatura. In linea generale il plot è scontato e i personaggi non sono memorabili.

SHARK LAKE

Siamo ancora una volta di fronte ad un lago. In questo caso però il luogo è popolato da squali (in acqua dolce?), che fanno sparire tutti i turisti che si recano lì a fare il bagno. Ora, se la trama non è particolarmente brillante, la parte peggiore sono sicuramente gli effetti CG e la regia. Insomma, un titolo che è sicuramente meglio evitare di guardare.

ALIEN 2 - SULLA TERRA

Tranquilli, non parliamo del sequel dell'Alien di Ridley Scott, bensì di un film degli anni '80 firmato dal regista italiano Ciro Ippolito con lo pseudonimo Sam Cromwell. Girato tra la Puglia, Roma e gli Stati Uniti, è un film che sia a livello visivo sia a livello di trama fa cilecca.

I PREDATORI DELL'ANNO OMEGA

Con un terribile punteggio di 2,6 su IMdB, I Predatori dell'Anno Omega guadagna un posto d'onore nella lista dei film brutti. Si tratta di una pellicola di fantascienza dell'84, che ci proietta in un futuro distopico. Un prodotto che fa ridere, ma il cui intento era un altro.