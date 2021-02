Amazon Prime Video: quali sono i film aggiunti di recente sulla piattaforma?

La sezione 'aggiunte recenti' in un servizio di streaming on demand è solitamente la prima a catturare l'attenzione degli abbonati, ma se volete arrivare sul vostro divano già preparati vi proponiamo un piccolo tour su Amazon Prime Video.

Come al solito i nuovi film arrivati sul catalogo offrono una selezione per tutti i gusti: in risalto troviamo Pets 2: Vita da animali, film d'animazione della Illumination Entertainment diretto da Chris Renaud e uscito originariamente nel 2019, ma anche - cambiando totalmente genere - il thriller/horror della Blumhouse Ma, con protagonista un'inquietante Octavia Spencer.

Per gli appassionati del cinema italiano è arrivato anche Domani è un altro giorno, dramedy del 2019 diretto da Simone Spada con protagonisti Valerio Mastandrea e Marco Giallini, mentre i fan di Oscar Isaac saranno lieti di ritrovare il thriller 1981: Indagine a New York di J.C. Chandor. Sempre tra le aggiunte recenti troviamo anche The Raid - Redenzione, primo capitolo della nota saga di arti marziali diretta da Gareth Evans con protagonista Iko Uwais, e poi ancora Per un pugno di dollari con Clint Eastwood, Tesnota, il western Il duello con Liam Hemsworth e Woody Harrelson e Blue Ruin e Green Room, entrambi diretti da Jeremy Saulnier.

Da segnalare anche Bliss, sci-fi con protagonisti Owen Wilson e Salma Hayek.

