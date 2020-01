Amazon Prime Video acquista Uncle Frank di Alan Ball con protagonista Paul Bettany

Come riporta l'affidabile e puntuale Deadline, Amazon Prime Video ha acquistato al mercato del Sundance Film Festival l'interessante Uncle Frank di Alan Ball, nuova serie drama ideata dal creatore di Six Feet Under che il colosso dello streaming ha acquistato per 12 milioni di dollari insieme ad altre produzioni di rilievo.

Meglio noto per il suo lavoro a Six Feet Under, per aver scritto American Beauty di Sam Mendes e per avere anche creato True Blood, Alan Ball ha scritto questo Uncle Frank come un film molto personale che vede protagonisti Paul Bettany, Sophia Lillis, Peter Macdissi, Steve Zahn, Judy Greer, Margo Martindale e Stephen Root.



Bettany veste i panni del personaggi titolare del dramma, venerato professore della New York University che porta la sua nipote diciottenne in un viaggio verso Creekville, nella Carolina del Sud, per seppellire il padre nella casa di famiglia. Frank e suo padre si erano allontanati molto dopo che quest'ultimo aveva scoperto l'omosessualità del figlio, ma parte ugualmente. Insieme a loro anche l'amante di Frank, Walid, ed è ambientato nel 1973.



Il film è già uscito nelle sale americane e sarà adesso distribuito internazionalmente da Amazon Prime Video. Un altro progetto che non avremmo visto al cinema senza l'aiuto dei colossi dello streaming. Poco da dire.



Bettany sarà anche protagonista di WandaVision, in arrivo entro fine anno.