Amazon Prime Video, 5 western atipici da vedere sulla piattaforma!

Dopo i nostri consigli sui migliori western da recuperare su Netflix, oggi esploriamo il catalogo di Amazon Prime Video alla scoperta dei film di frontiera più atipici disponibili per gli abbonati.

Il primo che salta all'occhio è sicuramente Bone Tomahawk di S. Craig Zahler, un'opera di frontiera spietata e violentissima che include indiani cannibali e scene raccapriccianti: al servizio del folle autore di Miami un cast d'eccezione che include Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox, Lili Simmons e Richard Jenkins.

Passiamo poi al visionario Sukiyaki Western Django, western del 2007 diretto da Takashi Miike: si tratta di un omaggio al western all'italiana, il cosiddetto spaghetti-western, che il celebre regista giapponese seguiva in televisione quando era bambino in compagnia di suo padre. Il film, il cui titolo fa riferimento tanto a Django di Sergio Corbucci del 1966 con Franco Nero e al sukiyaki, ovvero un piatto della cucina giapponese, include nel cast anche Quentin Tarantino.

Aggiunta recente al catalogo di Amazon Prime Video è I fratelli Sisters, uno dei migliori western degli ultimi anni diretto dal regista francese Jacques Audiard e interpretato da Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed. Infine, chiudiamo la rassegna con The Revenant di Alejandro González Iñárritu, il film che regalò a Leonardo DiCaprio il tanto atteso Oscar come miglior attore, e Il buono, il brutto e il cretino, film del 1967 di Giovanni Grimaldi che, come facilmente intuibile, si pone come parodia de Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone.

Buona visione!