Amazon Prime Video: 5 thriller da recuperare se siete abbonati

Il catalogo di Amazon Prime Video è in continua espansione, con la piattaforma che nel corso dell'ultimo anno ha cominciato a dare del serio filo da torcere alla principale concorrente Netflix: per tenervi aggiornati, dunque, ecco qualche consiglio su alcuni film da recuperare o riguardare se siete abbonati.

Stavolta ci concentreremo sui thriller, partendo da un vero classico relativamente recente: l'Inside Man di Spike Lee non ha bisogno di presentazioni e ci regala un Denzel Washington al meglio della sua forma. Passiamo, invece, ad un film che è anche uno degli esempi di come non tutti i remake vengano per nuocere: Vanilla Sky rende infatti giustizia all'originale Apri gli Occhi e ci offre inquietudine e tormento in compagnia di un ottimo Tom Cruise.

Facciamo un salto indietro nel tempo e passiamo dunque a due capisaldi del genere: stiamo parlando de Gli Intoccabili e di Caccia a Ottobre Rosso, film appartenenti di diritto alla categoria degli imperdibili. Discorso simile vale anche per lo splendido Collateral di Michael Mann, mentre un'occhiata la merita sicuramente anche l'Enemy di Denis Villeneuve.

Quali di questi film avete già visto? Fatecelo sapere nei commenti! Cambiando genere, intanto, ecco alcuni film asiatici presenti su Amazon Prime Video che vi consigliamo vivamente di non perdervi.