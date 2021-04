Amazon Prime Video: 5 thriller che gli abbonati non dovrebbero perdersi

Dopo avervi presentato le migliori novità di aprile 2021 su Prime Video, da Fast & Furious: Hobbs & Shaw a Il giorno sbagliato con Russel Crowe, torniamo ad esplorare il catalogo della piattaforma di Amazon per scoprire 5 grandi thriller che ogni abbonato non dovrebbe lasciarsi sfuggire.

Nel consigliarvi qualche titolo appartenente al genere in questione non possiamo che partire da Collateral, thriller urbano dalle atmosfere noir diretto da Michael Mann che vede come protagonista Tom Cruise in una delle performance più acclamate della sua carriera. Con un cast che comprende anche Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Murk Ruffalo e Javier Bardem, il film racconta la storia di un tassista di Los Angeles che viene sfruttato a sua insaputa da un sicario per raggiungere le proprie vittime.

Diretto dalla talentuosta Lynne Ramsay, A Beautiful Day - You Were Never Really Here è un thriller psicologico che vede Joaquin Phoenix nei panni di un antieroe solitario e taciturno al servizio dei più deboli. La pellicola è stata presentata al Festival di Cannes 2017, dove ha vinto i premi nelle categorie di Migliore sceneggiatura per Ramsay e Migliore attore per le star di Joker, che in questo film interpreta un veterano che viene ingaggiato per rintracciare la figlia rapita di un politico.

Parlando di cinema di tensione, non possiamo che rifarci alla sterminata filmografia del maestro Alfred Hitchcock. Nel catalogo di Prime Video è infatti disponibile Il sospetto (in lista lo trovate semplicemente come "Sospetto"), pellicola del 1941 in cui il grande Cary Grant interpreta un fascinoso gentleman che sposa, contro il volere della famiglia, la giovane e bella aristocratica Lina McLaidlaw (Joan Fontaine). Poco dopo il matrimonio, però, Lina inizia a sospettare che il marita stia solo cercando di ammazzarla per intascare l'assicurazione.

Inside Man, diretto da Spike Lee, è invece un heist-movie ricco di colpi di scena che vanta un cast stellare composto tra gli altri da Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, William Dafoe e Christopher Plummer. Al centro del film una banda di rapinatori che hanno intenzione di mettere a segno la rapina perfetta alla Manhattan Trust e un investigatore che ha il compito di negoziare con il capo dei malviventi.

Terminiamo infine i nostri consigli di oggi con Lo sciacallo - Nightcrawler. Con protagonista un Jake Gyllenhaal in forma smagliante, il film diretto da Dan Gilroy racconta di un giornalista indipendente che, non riuscendo a trovare lavoro, si arma di telecamera e di una radio di polizia e inizia a passare le notti alla ricerca di emergenze che valga la pena riprendere, trovando lungo la strada eventi sempre più cruenti.