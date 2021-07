Amazon Prime Video, 5 nuovi film da non perdere se siete abbonati

Dopo avervi proposto le migliori novità di luglio 2021 su Prime Video, da Manchester by the Sea a Seven di David Fincher, torniamo ad esplorare il catalogo della piattaforma streaming di Amazon per scoprire 5 film aggiunti di recente da non perdere per tutti gli abbonati.

Non possiamo che iniziare i nostri consigli di oggi con La guerra di domani, action sci-fi diretto da Chris McKay e sbarcato da poco in esclusiva su Prime Video. Con protagonista la star di Guardiani della Galassia e Jurassic World Chris Pratt, il film racconta di un gruppo di viaggiatori temporali che assoldano degli uomini del passato per aiutarli a respingere un'invasione aliena che avverrà nel futuro.

Con Paul Verhoeven ospite nei giorni scorsi al Festival di Cannes 2021 per presentare la sua ultima fatica, il dramma Benedetta, ci sembra un'ottima occasione per recuperare (o rivedere) un grande classico della filmografia del regista: Basic Instinct, cult del 1992 con protagonisti degli straordinari Michael Douglas e Sharon Stone.

Il catalogo del servizio ha da poco accolto anche Ben is Back, film drammatico diretto da Peter Hedges con Julia Roberts che racconta dell'amore senza limiti di una madre per un figlio tossicodipendente, e Locke, pellicola del 2013 firmata da Steven DeKnight (Peaky Blinders) che vede Tom Hardy nei panni di un uomo impegnato in una lotta contro il tempo per salvare il suo lavoro e, soprattutto, la sua famiglia.

Per concludere, in attesa di conoscere la data di uscita dell'atteso ritorno al cinema di Neil Blomkamp con l'horror Demonic, vi segnaliamo che su Prime Video è disponibile il film che ha fatto conoscere il regista di origini sudafricane in tutto il mondo: l'acclamato sci-fi District 9 prodotto da Peter Jackson. Nel frattempo, vi ricordiamo inoltre che nei mesi scorsi Blomkamp ha rivelato di essere al lavoro sul sequel District 10.