Amazon Prime Video: 5 nuovi film da guardare questa sera in streaming

Dopo avervi consigliato 5 zombie movie da vedere su Prime Video in occasione dell'uscita di Army of the Dead di Zack Snyder, torniamo ad esplorare il catalogo della piattaforma streaming di Amazon per scoprire 5 film aggiunti di recente da non perdere per gli abbonati.

Iniziamo i nostri consigli di oggi con Yesterday, pellicola a tema musicale di Danny Boyle che vede Himesh Patel nei panni di Jack Malik, un mediocre cantautore di provincia che sopravvive ad un bizzarro incidente risvegliandosi in un mondo che non ha mai sentito parlare dei Beatles.

Diretto da David Cronenberg, eXistenZ è un'opera molta particolare che racconta di un gruppo di volontari che partecipa in prima persona alla presentazione di un nuovo videogame virtuale, il quale può essere giocato collegando il proprio corpo ad una struttura biotecnologica. Tra body-horror e l'immancabile critica alla società del regista canadese, il film ha come protagonisti Jude Law e Jennifer Jason Leigh.

Da maggio su Prime Video è disponibile Malcolm X, grande cult della filmografia di Spike Lee che vanta una delle migliori interpretazioni di Denzel Washington. Come suggerisce il titolo, il film narra le vicende del controverso leader Malcolm X, paladino dei diritti degli afroamericani, che spinse la popolazione di colore a ribellarsi alle forme di discriminazione razziale vigenti in America negli anni 50.

Passando a qualcosa di più recente con Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson, sci-fi del 2017 con protagonisti Dane Dehaan e Cara Delevigne nel ruolo di due inviati speciali del Governo dei Territori Umani che hanno il compito di mantenere l'ordine nell'Universo.

Terminiamo infine con un classico senza tempo, The Blues Brothers - I fratelli Blues di John Landis, commedia tra le più amate e citate della storia del cinema con protagonista il dinamico duo composto da John Belushi e Dan Aykroyd.