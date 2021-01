Amazon Prime Video, 5 horror da recuperare per gli abbonati

Dopo i consigli dedicati ai cinque film originali da vedere su Amazon Prime Video, tra cui il Suspiria di Luca Guadagnino, addentriamoci oggi in un solo e specifico genere, quello dell'horror, anche se per i cinque film che trovate in basso non ci baseremo solo sui titoli prodotti direttamente dalla piattaforma streaming.

Possiamo subito iniziare con il bel It Comes At Night diretto da Trey Edward Shults. Racconta di una malattia altamente contagiosa e letale che ha sconvolto la società globale e di una famiglia che tenta di sopravvivere lontano dai residui pericolosi e infatti di civiltà. Tra i protagonisti spicca l'ottimo Joel Edgerton.



Passiamo poi a The Signal scritto e diretto da William Eubank, che oltre a essere principalmente horror ha anche tratti più che marcati di fantascienza, raccontando di tre studenti che nel mentre della ricerca di un hacker scompaiono in circostanza misteriose in California.



Come terzo titolo vi proponiamo il fantastico The Head Hunter di Jordan Downey, ambientato in un periodo medievale sospeso e con protagonista un mitico cacciatore di teste che deve abbattere il terribile mostro che anni prima uccise la figlia. È come se Dark Souls incontrasse Head Lopper di Andrew MacLean con qualche piglio estetico recuperato maldestramente (ma per mantenere le distanza, non per qualità) da Jodorowski.



E concludiamo con una raccolta, la Welcome to the Blumhouse, che contiene al suo interno ben quattro film: Nocturne, Evil Eye, The Lie e Black Box.