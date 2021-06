Amazon Prime Video: 5 horror da guardare se siete abbonati

Una serata horror è sempre un'ottima idea, qualunque sia il giorno, il mese o la stagione: le piattaforme streaming più note ci offrono un ottimo ventaglio di soluzioni in tal senso, con grandi classici da vedere e rivedere e film più o meno recenti che potrebbero rappresentare delle piacevoli scoperte. Guardiamo al catalogo Prime Video, ad esempio.

Tra gli horror presenti sulla piattaforma troviamo ad esempio Silent Hill: il film del 2006 diretto da Christophe Gans apporta alcuni cambiamenti alla trama, ma si mantiene piuttosto fedele alle atmosfere misteriose e oniriche dei primi capitoli della celebre saga videoludica ideata da quel genio che risponde al nome di Hideo Kojima.

Passiamo allora a Bone Tomahawk, annata 2015, nel cui cast troviamo come protagonista un Kurt Russell in gran forma: si tratta di un western dalle forti sfumature horror che, tra cimiteri indiani e misteriose tribù dedite al cannibalismo, saprà regalarci un paio d'ore di brividi e divertimento. Saw - L'Enigmista, invece, non ha bisogno di presentazioni: il film diretto nel 2004 da James Wan è ormai diventato un cult assoluto, capostipite di una saga che, pur partorendo altri capitoli degni di nota, non ha forse mai raggiunto i vertiginosi picchi di questo primo episodio.

Come ignorare, inoltre, un'opera di un maestro come Sam Raimi? Drag me to Hell risale al 2009 ed è ad oggi l'ultima incursione nel mondo dell'horror del regista di cult come La Casa e L'Armata delle Tenebre, che anche in questo caso non delude le nostre aspettative. In ultimo vi segnaliamo invece ESP - Fenomeni Paranormali, che soddisferà senz'altro la vostra voglia di mockumentary: in questo caso le telecamere seguono una troupe che decide di passare un'intera notte in un vecchio ospedale psichiatrico su cui girano strane storie. Cosa potrà mai andare storto?

Avete già visto i film in questione? Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!