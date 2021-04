Amazon Prime Video, 5 horror che gli abbonati dovrebbero recuperare

Voglia di passare una serata all'insegna del brivido? Il catalogo Amazon Prime Video, come spesso in questi casi, corre in vostro aiuto: tra i film messi a disposizione degli abbonati alla piattaforma, infatti, figurano un bel po' di film horror capaci di accontentare un po' tutti i palati.

Saw - L'Enigmista, ad esempio, non ha bisogno di presentazioni: il film di James Wan è un vero e proprio capolavoro nel suo genere e ancora oggi, a quasi 20 anni dalla sua uscita, non smette di affascinare e terrorizzare vecchi e nuovi spettatori.

Unfriended fa invece parte della nutrita scuderia Blumhouse, una vera e propria garanzia in termini di serate "da paura"; per gli appassionati di videogiochi Silent Hill potrebbe invece essere la scelta migliore: il film del 2006, pur non rispettando del tutto la trama del capolavoro di Kojima, mantiene perfettamente intatte le terrificanti atmosfere della saga videoludica.

Nel caso preferiate rivolgervi a qualche grande di classico l'Halloween di Wes Craven farà poi sicuramente al caso vostro; Noi, di Jordan Peele, soddisferà invece sicuramente i gusti di chi sia in cerca di un horror dal chiaro sottotesto politico. Avete già visto i film in questione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate 5 film internazionali da recuperare su Prime Video.