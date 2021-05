Amazon Prime Video: 5 film di zombie da vedere se siete abbonati

Lo zombie movie è un genere che non passa mai di moda: da che cinema è cinema, il mondo della settima arte non ha mai smesso di tirar fuori film capaci di terrorizzarci a suon di strani virus e cadaveri che tornano in vita. Ma a quali titoli devono rivolgersi, in tal senso, gli utenti Amazon Prime Video?

Il catalogo della nota piattaforma streaming ci offre più di un'opportunità da sfruttare per una serata all'insegna degli zombie: il primo titolo a venirci in mente è ad esempio L'Alba dei Morti Viventi del 2004, remake targato Zack Snyder del capolavoro di George Romero.

Passiamo a qualcosa di più recente con I Morti non Muoiono, film del 2019 di Jim Jarmush con un cast davvero di prim'ordine; per gli amanti dei gruppi di scriteriati alla ricerca di vacanze tutt'altro che tranquille, invece, ecco Quella Casa nel Bosco, film del 2011 con Chris Hemsworth e Sigourney Weaver.

Violenza e sangue la fanno da padrone ne La Casa dei 1000 Corpi, film cult partorito dalla mente malata di Rob Zombie, mentre pensiamo di andare abbastanza sul sicuro consigliandovi l'ennesimo rewatch di Resident Evil. Avete già visto tutti i film elencati? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, 5 thriller da recuperare su Amazon Prime Video.