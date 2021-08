Amazon Prime Video: 5 nuovi film da vedere in streaming

Dopo avervi proposto 5 film da vedere in streaming tra Netflix, Disney+ e Prime Video, da Alita - Angelo della Battaglia a Ghost in the Shell, torniamo a concentrarci sul catalogo della piattaforma streaming di Amazon per scoprire 5 pellicole aggiunte di recente da non perdere per gli abbonati.

Se siete in cerca di nuove uscite, il servizio ha accolto da qualche giorno Gunpowder Milkshake, caotica action che vanta un cast all-star tutto al femminile composto da Karen Gillian, Lena Headey, Carle Cugino e Michelle Yeoh. La storia segue un'assassina di terza generazione costretta a lavorare con la madre per fermare un ciclo di violenza creato da un sindacato criminale dominato da soli uomini, presieduto da un nefasto personaggio interpretato da Paul Giamatti (qui trovate la nostra recensione di Gunpowder Milkshake).

Proseguiamo i nostri consigli di oggi con The Witch, acclamato horror di grande atmosfera che ha firmato l'esordio alla regia di Robert Eggers (The Lighthouse) e il primo ruolo di rilievo della lanciatissima Anya Taylor-Joy. Da tenere d'occhio anche Monster's Ball - L'ombra della vita, dramma sentimentale diretto da Marc Forster che è valso ad Halle Berry l'Oscar come migliore attrice protagonista.

Per concludere, vi segnaliamo che su Prime Video sono disponibili Seberg e Lock & Stock - Pazzi scatenati. Il primo è un biopic del 2019 che vede Kristen Stewart nei panni di Jean Seberg, icona della Nouvelle Vague perseguitata dai servizi segreti americani per le sue posizioni sociali e politiche, mentre il secondo è la brillante commedia gangster che ha lanciato la carriera di Guy Ritchie.