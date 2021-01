Amazon Prime Video, altri 5 film da recuperare sulla piattaforma

Dopo avervi consigliato 5 film da recuperare tra le esclusive Amazon Prime Video, da The Gentlemen di Guy Ritchie allo spassoso Palm Springs, torniamo a concentrarci sul catalogo della piattaforma per scoprire altre 5 pellicole che ogni abbonato non dovrebbe lasciarsi sfuggire.

Iniziamo con Guns Akimbo, folle pellicola action con Daniel Radcliffe che vede l'ex maghetto nei panni di un uomo che si ritrova costretto a partecipare ad una battaglie mortale dopo che si risveglia con delle pistole inchiodate alle mani. Una premessa che da sola basterebbe per incuriosire tutti gli amanti di un certo tipo di cinema d'azione irriverente e sopra le righe.

Tra i film approdati in Italia direttamente su Prime Video troviamo anche The Report, thriller d'inchiesta con protagonista Adam Driver che fa luce sullo scandalo che ha coinvolto la CIA per le brutali torture inflitte ai prigionieri in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001. A proposito di storie vere, proseguiamo i nostri consigli con Bombshell - La voce dello scandalo, film-denuncia tratto dall'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Roger Ailes e interpretato da un supercast al femminile composto da Margot Robbie, Charlize Theron e Nicole Kidman.

Passiamo infine a due film italiani usciti nel 2020: premiato come miglior sceneggiatura alla passata edizione del Festival di Berlino, Favolacce dei Fratelli d'Innocenzo racconta uno spaccato crudo e coraggioso della provincia laziale attraverso alcune famiglie piccolo borghesi; Il talento del calabrone, disponibile sul servizio da pochi mesi, è invece un thriller ad alta tensione con protagonisti Sergio Castellitto, Anna Foglietta e Lorenzo Richelmy.