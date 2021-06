Amazon Prime Video: 5 film da non perdere durante il week-end

Dopo avervi consigliato 5 horror da vedere su Prime Video, torniamo ad esplorare il catalogo del servizio streaming di Amazon per scoprire 5 pellicole aggiunte di recente da non perdere per gli abbonati.

A inizio mese la piattaforma ha accolto Chaos Walking, sci-fi ad alto budget con Tom Holland e Daisy Ridley che ha saltato l'uscita nelle sale a causa di numerosi rinvii e, in seguito, anche per via della pandemia. Diretto da Doug Liman (Edge of Tomorow), il film è ambientato su un pianeta in cui tutte le donne sono morte o scomparse e tutti gli uomini sono affetti da un fenomeno noto come "Rumore", una condizione attraverso la quale tutti possono ascoltare i pensieri degli altri.

Come ignorare poi Pinocchio, adattamento del celebre e immortale romanzo di Carlo Collodi ad opera di Matteo Garrone? Uscita al cinema nel 2019, la pellicola declina il materiale originale in chiave più freak e dalla vibrazioni grottesche, con Roberto Benigni che veste i panni di Geppetto.

Se siete amanti di Downton Abbey, su Prime Video è ora disponibile il film sequel dell'omonima serie TV creata da Julian Fellowes e andata in onda per 6 stagioni dal 2010 al 2015. La storia fantastica, invece, non ha certamente bisogno di presentazioni: il film del 1987 diretto da Rob Reiner è un cult assoluto del cinema fantasy e siamo sicuri che in molti non vedono l'ora di rivederlo anche in streaming.

Per concludere, in occasione della recente uscita di Spiral - l'eredità di Saw nei cinema italiani, vi segnaliamo che su Prime Video è disponibile l'ottavo e ora penultimo capitolo della saga horror creata da James Wan, Saw Legacy.