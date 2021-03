Amazon Prime Video, 5 film internazionali da recuperare assolutamente

Nel catalogo in continua espansione di Amazon Prime Video c'è spazio per film provenienti da ogni parte del mondo: nell'incredibile imbarazzo della scelta offerto dalla piattaforma, dunque, cerchiamo di individuare alcuni lungometraggi internazionali che non dovrebbero assolutamente mancare nella watchlist di un vero amante del cinema.

Partiamo dalla vicina Francia e puntiamo Holy Motors, film del 2012 sceneggiato e diretto da Leos Carax che ci porta nella giornata tipo di un uomo capace di passare dall'essere un normale padre di famiglia ad assassino senza scrupoli con tanto di assistente e limousine.

La Spagna ci offre invece Apri Gli Occhi: si tratta del film da cui fu tratto il più famoso remake statunitense Vanilla Sky, con il quale condivide, oltre che la trama, la presenza di una splendida Penelope Cruz. Voglia di ridere a crepapelle? Spostiamoci negli Stati Uniti con L'Aereo Più Pazzo del Mondo, film che chiunque ami il genere demenziale (e il suo vate Leslie Nielsen) dovrebbe vedere e rivedere fino allo sfinimento.

Dalla Danimarca arriva invece Il Sospetto, film di Thomas Vinterberg con uno strepitoso Mads Mikkelsen (coppia d'oro che ritroveremo agli Oscar di quest'anno con Another Round); indugiando per un attimo sull'animazione giapponese, invece, vi consigliamo vivamente di dare un'occhiata al toccante Voglio Mangiare il tuo Pancreas. Avete già visto i film in questione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi consigliamo 5 splendidi horror presenti nel catalogo Prime Video.